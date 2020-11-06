Министерство здравоохранения Украины подписало двухлетнее соглашение о сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом 5 ноября сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook

ВОЗ назвал единственное эффективное лекарство от коронавируса © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

По словам министра, документ «определяет четкую "дорожную карту" дальнейшей совместной работы, в частности, над такими вызовами современности, как пока что чрезмерно высокая заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и туберкулезом на Украине».

Как добавил Степанов, из-за пандемии COVID-19 соглашение подписали в режиме онлайн одновременно в Киеве и Копенгагене.

«Наша цель — обеспечить достойные условия оказания медицинских услуг для украинцев. Реформа медицины является нашим приоритетом, в частности, речь идет о модернизации медицины, уменьшении коррупции в этой сфере и обеспечении полноценной защиты», — добавил Степанов.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге одобрительно высказался о совместном сотрудничестве с Киевом на уровне первичного звена здравоохранения и отметил готовность организации оказать поддержку в подготовке Национальной стратегии здравоохранения Украины до 2030 года. Кроме этого, заверил он, ВОЗ и в дальнейшем будет помогать Украине в борьбе с коронавирусом.