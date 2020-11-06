«Подписали двухлетнее соглашение о сотрудничестве между Украиной и Всемирной организацией здравоохранения», — написал он.
По словам министра, документ «определяет четкую "дорожную карту" дальнейшей совместной работы, в частности, над такими вызовами современности, как пока что чрезмерно высокая заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и туберкулезом на Украине».
Как добавил Степанов, из-за пандемии COVID-19 соглашение подписали в режиме онлайн одновременно в Киеве и Копенгагене.
«Наша цель — обеспечить достойные условия оказания медицинских услуг для украинцев. Реформа медицины является нашим приоритетом, в частности, речь идет о модернизации медицины, уменьшении коррупции в этой сфере и обеспечении полноценной защиты», — добавил Степанов.
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге одобрительно высказался о совместном сотрудничестве с Киевом на уровне первичного звена здравоохранения и отметил готовность организации оказать поддержку в подготовке Национальной стратегии здравоохранения Украины до 2030 года. Кроме этого, заверил он, ВОЗ и в дальнейшем будет помогать Украине в борьбе с коронавирусом.