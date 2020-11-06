В американской газете The New York Times на днях опубликовали материал под названием «В российско-украинском конфликте открывается новый фронт: борщ»

С чего вспоминается Родина? Борщ, vodka и креатив по-русски © CC0, Pixabay отмечается в тексте.

Там говорится об украинском шеф-поваре Евгении Клопотенко, который задумал подать заявку в культурный орган ООН, ЮНЕСКО, о включении борща в нематериальную часть культурного наследия Украины.

По его словам, поводом стало то, что год назад российское правительство разместило на английском языке в своем аккаунте в Twitter рецепт, в котором говорится, что «борщ — одно из самых известных и любимых блюд России». Кроме того, Клопотенко задело, когда друзья рассказали ему, что в магазинах и ресторанах Европы и США борщ продается как «русский суп».

«Многие вещи вывезли из Украины, но наш борщ не возьмут. Я понял, что мы должны защищать то, что принадлежит нам» — заявил повар.

Он создал неправительственную организацию, чтобы отстоять суверенитет борща. Группа людей в течение нескольких месяцев собирала доказательства того, что это блюдо родом из Украины, и планировала культурные мероприятия, посвященные этому событию, в том числе возила по стране гигантский котел, чтобы готовить борщ на фестивалях.

«Если честно, борщ — это славянское национальное блюдо: оно русское и украинское. Корни те же, но вмешалась политика», — высказал свою точку зрения шеф-повар кулинарной школы «Клевер» в Москве Антон Алешин.