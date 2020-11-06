Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон 5 ноября провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Донбассе, отметили важность реформы в банковском секторе Украины. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента

Украина ждет «нормандской встречи» до конца года - Кравчук © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Рад, что Эмманюэль Макрон соглашается, что встречу «Нормандской четверки» нужно провести как можно скорее. Украина неуклонно выполняет Парижские договоренности и уже готова открыть 2 КПВВ на линии разграничения [в Донбассе]», — написал Зеленский в своем Twitter по итогам разговора с французским коллегой.

Главы государств также обсудили улучшение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, ситуацию с пандемией COVID-19 и важность объединения усилий для преодоления этого вызова.