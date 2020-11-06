Макрон поддержал Зеленского в том, чтобы переговоры лидеров стран «нормандского формата» состоялись как можно быстрее.
«Рад, что Эмманюэль Макрон соглашается, что встречу «Нормандской четверки» нужно провести как можно скорее. Украина неуклонно выполняет Парижские договоренности и уже готова открыть 2 КПВВ на линии разграничения [в Донбассе]», — написал Зеленский в своем Twitter по итогам разговора с французским коллегой.
Главы государств также обсудили улучшение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, ситуацию с пандемией COVID-19 и важность объединения усилий для преодоления этого вызова.