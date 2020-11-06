Он отметил, что по правилам местного кинотеатра «Родина» сеанс начинается при наличии в зале пяти зрителей. Однако на фильм пришли лишь три человека.
«Я и еще парень с девушкой лет 20 на вид. Сеанс в 21:50. Трое зрителей на всеукраинской премьере фильма о Донбассе на Донбассе. Это все, что нужно знать о мире и реинтеграции», — написал Махов, добавив, что «победа, даже на экране» в регионе никому не нужна, кроме ветерана и двух студентов.
Фильм повествует о том, что будет в Донбассе после победы Украины в войне.