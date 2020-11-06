В Краматорске Донецкой области сорвалась всеукраинская премьера фильма «Атлантида», так как на сеанс пришло слишком мало зрителей. Об этом 5 ноября сообщил бывший участник так называемой антитеррористической операции Александр Махов на своей странице в Facebook

Украинская «Атлантида» получила награду на Токийском кинофестивале © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Я и еще парень с девушкой лет 20 на вид. Сеанс в 21:50. Трое зрителей на всеукраинской премьере фильма о Донбассе на Донбассе. Это все, что нужно знать о мире и реинтеграции», — написал Махов, добавив, что «победа, даже на экране» в регионе никому не нужна, кроме ветерана и двух студентов.

Фильм повествует о том, что будет в Донбассе после победы Украины в войне.