Он подчеркнул, что пристально наблюдает за подсчетом бюллетеней, обратив внимание на «поздно поступившие голоса».
«Я об этом [голосовании по почте] говорил на протяжении многих месяцев со всеми вами. И я решительно утверждал, что отправляемые бюллетени окажутся катастрофой», — добавил американский лидер.
По его словам, этот вид голосования превратился в крупномасштабную проблему и становится хуже с каждым днем.
В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Трамп, и демократ Джо Байден. Во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента. Оба кандидата создали специальные фонды по борьбе за чистоту выборной процедуры.