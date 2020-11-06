Президент США Дональд Трамп заявил о преимуществе над соперником, кандидатом от демократов Джо Байденом, по «законным голосам». Трансляцию его выступления вел 5 ноября USA Today в YouTube

Трамп VS Байден: Золотарев рассказал, в чью корзину сложил яйца Зеленский © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" подчеркнул, что пристально наблюдает за подсчетом бюллетеней, обратив внимание на «поздно поступившие голоса».

«Я об этом [голосовании по почте] говорил на протяжении многих месяцев со всеми вами. И я решительно утверждал, что отправляемые бюллетени окажутся катастрофой», — добавил американский лидер.

По его словам, этот вид голосования превратился в крупномасштабную проблему и становится хуже с каждым днем.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Трамп, и демократ Джо Байден. Во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента. Оба кандидата создали специальные фонды по борьбе за чистоту выборной процедуры.