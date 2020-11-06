Для президента Белоруссии Александра Лукашенко важно сохраниться у власти любым путем. Ради этого он готов пойти на затягивание времени и имитацию компромисса, чтобы измотать оппозицию и простых людей. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Он проведёт референдум? Проведёт новые выборы? Непонятно. Понятно только то, что под «народом» он понимает себя, свой аппарат и силовиков, с которыми он отождествляет белорусскую государственность. «Все, что должен решить народ, решаю я. А кто не согласен, тот попадёт под удар силовиков», — указал Безпалько.

Поэтому, исходя из этой логики, Лукашенко будет использовать любые приёмы, для того чтобы остаться у власти и переназначить себя президентом уже по результатам и конституционной реформы, и реформы парламента, добавил политолог.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.