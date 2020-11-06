Например, отметил эксперт, совершенно непонятно, как будет осуществляться конституционная реформа: Лукашенко везде говорит, что якобы все будет решать народ, но как это будет выглядеть на практике, никто не говорит.
«Он проведёт референдум? Проведёт новые выборы? Непонятно. Понятно только то, что под «народом» он понимает себя, свой аппарат и силовиков, с которыми он отождествляет белорусскую государственность. «Все, что должен решить народ, решаю я. А кто не согласен, тот попадёт под удар силовиков», — указал Безпалько.
Поэтому, исходя из этой логики, Лукашенко будет использовать любые приёмы, для того чтобы остаться у власти и переназначить себя президентом уже по результатам и конституционной реформы, и реформы парламента, добавил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.