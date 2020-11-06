Уроженка Донецка, актриса Татьяна Кравченко периодически радует поклонников новыми фото и видео со съемок, но на этот раз артистка поделилась философским размышлением о жизни. Опубликована запись в Instagram артистки 4 ноября

Противники Лукашенко атаковали Валюху из «Сватов» - фото © instagram

«Вы правы, живем прошлым, что-то в последнее время не вижу своего будущего», «Спасибо. Так и есть, по крайнему у меня. Не могу допустить лучшее», — согласились с артисткой подписчики.

Несколько дней назад актриса поделилась с поклонниками фрагментом видео со съемок нового 7-го сезона сериала «Сваты». Многосерийный фильм не выходил уже несколько лет.