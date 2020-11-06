«Большинство людей проводят жизнь в плену, потому что живут лишь будущим или прошлым. Они отрицают настоящее, хотя настоящее — это то, с чего все начинается», — написала Кравченко.
«Вы правы, живем прошлым, что-то в последнее время не вижу своего будущего», «Спасибо. Так и есть, по крайнему у меня. Не могу допустить лучшее», — согласились с артисткой подписчики.
Несколько дней назад актриса поделилась с поклонниками фрагментом видео со съемок нового 7-го сезона сериала «Сваты». Многосерийный фильм не выходил уже несколько лет.