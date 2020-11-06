Политтехнолог, политолог и аналитик Дмитрий Выдрин рассказал, как кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден видят Россию и Украину. Он поделился своим мнением в интервью с изданием Украина.ру

Между Трампом и Байденом: какой президент США выгоднее властям Украины © AP, David Goldman

Для Байдена же, по его словам, Украина больше, чем колония. Эксперт напомнил, что, будучи вице-президентом, он занимался Украиной чаще, чем Штатами: «Так бывает с загородном домом».

А Россия для Байдена меньше, чем враг, убежден политолог, так как экс-вице-президент США всегда мечтал зарабатывать там семейные деньги, а на вражеской территории этого не делают.

В США 3 ноября прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, а также 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти.

Основными соперниками стали республиканец Трамп и демократ Байден. Профессор истории университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который предсказал победу на президентских выборах Рональда Рейгана в 1984 году, Джорджа Буша—старшего — в 1988-м, Билла Клинтона — в 1992-м, Барака Обамы — в 2008-м и Трампа — в 2016-м, уверен, что в этом году выиграет бывший вице-президент страны Байден.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.