Выступая за запрет абортов, правящая партия Польши преследует сразу несколько целей. Об этом польский политолог Якуб Корейба сказал в интервью изданию Украина.ру

В правительстве Польши рассказали, когда вступит в силу ограничение абортов © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

По словам Корейбы, если самоцелью лидера «Права и справедливости» Ярослава Качиньского был запрет абортов, то он мог сделать это еще пять лет назад. Эксперт считает, что если политик поднимает этот вопрос в разгар пандемии, то это «не зов души и моральный императив», а политическая технология.

«На мой взгляд, Качиньский преследует несколько целей: в краткосрочной перспективе прикрывает тему заболеваемости и смертности (а также не очень эффективного управления страной), в среднесрочной — дает людям, фрустрированным пандемией, выплеснуть негативные эмоции, в долгосрочной — проводит ремоделинг политической сцены через поляризацию», — заявил Корейба.

Таким образом, по его мнению, Качиньский «обнулил» тех, кому он мог проиграть выборы.

Закон об абортах в Польше является одним из самых жестких в Европе, но в конце октября Конституционный суд страны решил еще сильнее его ужесточить. В решении суда говорилось, что женщина не может сделать аборт при условии, что у плода найдены неизлечимые патологии. Аборт разрешен только в случаях, если ее изнасиловали, произошел инцест или при угрозе жизни и здоровью.

В последнее время консервативные ценности играют все большую роль в общественной жизни Польши. Это связывают с приходом к власти консервативной партии «Право и справедливость».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.