Скандалы вокруг семьи кандидата в президенты США Джо Байдена, связанные с Украиной, мало повлияли на его рейтинг, так как американских избирателей не интересует Украина. Об этом директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Между Трампом и Байденом: какой президент США выгоднее властям Украины © AP, David Goldman Таре Рид и то, что он находится не в лучшей физической форме. Это привело к тому, что в последние недели разрыв между ним и [Дональдом] Трампом начал сокращаться», — заявил эксперт.

В США 3 ноября прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, а также 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти.

Основными соперниками стали республиканец Трамп и демократ Байден. Профессор истории университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который предсказал победу на президентских выборах Рональда Рейгана в 1984 году, Джорджа Буша — старшего — в 1988-м, Билла Клинтона — в 1992-м, Барака Обамы — в 2008-м и Трампа — в 2016-м, уверен, что в этом году выиграет бывший вице-президент страны Байден.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.