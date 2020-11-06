Передача дела против ультраправой радикальной организации С14 Службе безопасности Украины (СБУ) - это еще один способ продлить его «в бесконечность». Об этом украинский адвокат и правозащитник Андрей Гожый сказал в интервью изданию Украина.ру

Полиция взялась за радикалов из С14 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Евгению Карасю, касается инцидента с нападением на Гожего и журналиста Андрея Лактионова в суде Житомира в сентябре 2018 года.

По словам Гожего, передача дела СБУ дает возможность адвокатам радикалов обжаловать подследственность, после чего невозможно вынести обвинительный приговор, поскольку расследование неуполномоченным лицом является основанием для возврата судом обвинительного акта.

«Мы знаем, с кем аффилирована организация С14. И власти этого не скрывали. Их подконтрольные структуры получают и деньги из бюджета, и работу — в связке со Службой безопасности. Поэтому понятно, что контора своих агентов и людей, которые делают для нее всю грязную работу, в обиду не даст. Передача дела в СБУ — это еще один способ затянуть следствие на неопределенное время, так сказать, продлить его в бесконечность», — пояснил правозащитник.

Он также отметил, что, согласно неподтвержденной информации, следствие по делу о нападении на него ведет следователь, входивший в группу, которая вела дело против журналиста Василия Муравицкого, которого и защищал Гожый, прежде чем подвергнуться нападению.

«Поэтому от такого следственного рвения имени господина [Владимира] Зеленского… Ничего от этого ожидать не приходится», — заявил адвокат.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.