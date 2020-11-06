«Проблемы для Трампа останутся те же. Внутри страны — это Конгресс, часть местной власти, которая под демонами, и улица… На внешней арене у Трампа будет одна проблема. И зовут ее не Китай. Надо договариваться», — заявил эксперт.
Проблему улицы, по его словам, два десятка бригад военной полиции, переброшенные с американских зарубежных баз внутрь страны, решат за две недели.
Что касается местной власти, то с ней надо говорить на языке законов и «смелее интриговать в стане оппонирующей партии по поводу их кадровых назначений», отметил Выдрин.
В США 3 ноября прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, а также 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти.
Основными соперниками стали республиканец Трамп и демократ Джо Байден. Профессор истории университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который предсказал победу на президентских выборах Рональда Рейгана в 1984 году, Джорджа Буша-старшего — в 1988, Билла Клинтона — в 1992, Барака Обамы — в 2008 и Трампа — в 2016, уверен, что в этом году выиграет бывший вице-президент страны Байден.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.