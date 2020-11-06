Польские протесты, вызванные законом о запрете абортов, нельзя назвать майданом. Об этом польский политолог Якуб Корейба сказал в интервью изданию Украина.ру

В правительстве Польши рассказали, когда вступит в силу ограничение абортов © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

По словам Корейбы, назвать происходящее в Польше майданом нельзя, так как в стране работают обычные методы смены власти.

«Нет и не будет [майдана]… Майдан — это внепроцедурный механизм смены власти в ситуации, когда режим узурпирует ее и с помощью манипуляции институтами и процедурами не дает возможности провести нормальные выборы», — уточнил эксперт.

Польша же, по его словам, — демократическая страна, где власть будет меняться на выборах через три года.

Закон об абортах в Польше является одним из самых жестких в Европе, но в конце октября Конституционный суд страны решил еще сильнее его ужесточить. В решении суда говорилось, что женщина не может сделать аборт при условии, что у плода найдены неизлечимые патологии. Аборт разрешен только в случаях, если ее изнасиловали, произошел инцест или при угрозе жизни и здоровью.

В последнее время консервативные ценности играют все большую роль в общественной жизни Польши. Это связывают с приходом к власти консервативной партии «Право и справедливость».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.