Разные силы на Украине ставят на разных кандидатов на пост президента США, а президент Украины Владимир Зеленский мудро дистанцировался от американских выборов. Об этом директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Ночь после выборов: первые результаты президентской гонки в США © AP, Джо Байдена.

«Но каждый надеется на победу нужного им кандидата. [Петр] Порошенко надеется на Байдена, [Игорь] Коломойский, думаю, на [Дональда] Трампа, учитывая его связи с [Руди] Джулиани… Официальный Киев занял позицию нейтралитета, памятуя о том, как неуклюже и глупо поступила команда Порошенко, которая сложила все яйца в одну корзину и открыто "топила" за [Хиллари] Клинтон, и к каким последствиям это привело», — отметил Золотарев.

Он подчеркнул, что это правильная позиция Зеленского, так как Киев не имеет политического веса, чтобы активно играть в ракурсе американских выборов.

В США 3 ноября прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, а также 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти.

Основными соперниками стали республиканец Трамп и демократ Байден. Профессор истории университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который предсказал победу на президентских выборах Рональда Рейгана в 1984 году, Джорджа Буша-старшего — в 1988, Билла Клинтона — в 1992, Барака Обамы — в 2008 и Трампа — в 2016, уверен, что в этом году выиграет бывший вице-президент страны Байден.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.