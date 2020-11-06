Ранее сообщалось, что украинская полиция передала дело С14 СБУ. Одно из подозрений, которые планировалось предъявить лидеру организации Евгению Карасю, касается инцидента с нападением на Гожего и журналиста Андрея Лактионова в суде Житомира в сентябре 2018 года.
«Препятствование журналистской и адвокатской деятельности и хулиганство — подобного рода дела расследуются полицией, это их подследственность. Однако контора (СБУ — ред.) подсуетилась, чтобы не подставлять всех этих аффилированных с ними фашиствующих молодчиков, и областная прокуратура почему-то передала дело на расследование в СБУ», — объяснил Гожый.
При этом он добавил, что его как сторону процесса и потерпевшее лицо никто об этом не уведомил, в отличие от Карася и его приближенных. Правозащитник отметил, что это его не удивляет, так как он понимает, на кого работает вся правоохранительная система Украины.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.