Служба безопасности Украины (СБУ) позаботилась о получении дела против ультраправой радикальной организации С14, так как заинтересована в том, чтобы не дать ему хода. Об этом украинский адвокат и правозащитник Андрей Гожый сказал в интервью изданию Украина.ру

«Никто неонацистов в обиду не даст»: Гожый объяснил, почему у дела против лидера С14 нет перспектив © Facebook, Андрей Гожый - адвокат Евгению Карасю, касается инцидента с нападением на Гожего и журналиста Андрея Лактионова в суде Житомира в сентябре 2018 года.

«Препятствование журналистской и адвокатской деятельности и хулиганство — подобного рода дела расследуются полицией, это их подследственность. Однако контора (СБУ — ред.) подсуетилась, чтобы не подставлять всех этих аффилированных с ними фашиствующих молодчиков, и областная прокуратура почему-то передала дело на расследование в СБУ», — объяснил Гожый.

При этом он добавил, что его как сторону процесса и потерпевшее лицо никто об этом не уведомил, в отличие от Карася и его приближенных. Правозащитник отметил, что это его не удивляет, так как он понимает, на кого работает вся правоохранительная система Украины.

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