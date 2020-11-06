«Вопрос только в том, насколько далеко американские [элиты] готовы зайти с тем, чтобы любой ценой, даже ценой единства собственного государства, добиться победы своего кандидата… Многие "красные линии" эти элиты уже перешли, и они считают, что отступать некуда. Мы реально сталкиваемся с ситуацией, которая еще недавно казалась невозможной», — заявил эксперт.
В США 3 ноября прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, а также 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти.
Основными соперниками стали республиканец Трамп и демократ Байден. Профессор истории университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который предсказал победу на президентских выборах Рональда Рейгана в 1984 году, Джорджа Буша-старшего — в 1988, Билла Клинтона — в 1992, Барака Обамы — в 2008 и Трампа — в 2016, уверен, что в этом году выиграет бывший вице-президент страны Байден.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.