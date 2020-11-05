У властей Армении есть информация о 21 гражданине страны, находящемся в плену в Азербайджане, сказал начальник криминалистического управления Следственного комитета Армении Рафаел Варданян 5 ноября на брифинге

«В настоящее время у нас есть подтвержденная предварительная информация о 21 военнопленном в Азербайджане. Сведения еще о двух лицах уточняются», — сказал Варданян, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По его словам, эти данные постоянно меняются. Представительство Армении в Европейском суде по правам человека и правозащитники регулярно требуют от ЕСПЧ обязать Азербайджан предоставлять информацию о пленных, соблюдать их права, исключить пытки и оказывать медицинскую помощь.

Карабахская пауза © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение.

В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о полной поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе. При этом Россия, США и Франция призвали стороны прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.

В данный момент события на театре военных действий развиваются неблагоприятно для Карабаха, армию которого теснят по всем направлениям.

Как отмечал политолог Геворг Мирзаян в комментарии изданию Украина.ру, в этом виноват премьер Пашинян, который вместо решительных действий по защите населенной армянами непризнанной республики ограничивается популистской риторикой.