Поскольку Россия является участником Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе, она уже давно фактически вмешалась в карабахский конфликт. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Прямой эфир с Ростиславом Ищенко © Арина Тихомирова/Украина.ру

Эксперт отметил, что когда Турция заявляет о своем желании тоже поучаствовать в мирном урегулировании карабахского конфликта, то уже не Армения или Азербайджан, а сама Россия выступает против этого.

«Это уже свидетельство того, что Россия в этот конфликт вмешалась и работает там главным медиатором. Другое дело, что этот конфликт сейчас урегулировать невозможно, поскольку для этого нет воли двух сторон», — указал Ищенко.

Сейчас армянская позиция фактически заключается в том, что Россия должна вмешаться и разгромить азербайджанскую армию, а в Азербайджане заявляют фактически о своей победе, призывая Россию не вмешиваться, хотя 20 лет назад все было наоборот, констатировал политолог.

Поэтому сейчас Россия не может полностью установить мир, как и не может завоевать Армению, Азербайджан, присоединить их к себе и заставить жить дружно, заключил собеседник издания.

Полностью с ответами на вопросы можно ознакомиться здесь.