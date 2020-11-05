Ситуация в Карабахе обострилась 27 сентября, когда на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.
Эксперт отметил, что когда Турция заявляет о своем желании тоже поучаствовать в мирном урегулировании карабахского конфликта, то уже не Армения или Азербайджан, а сама Россия выступает против этого.
«Это уже свидетельство того, что Россия в этот конфликт вмешалась и работает там главным медиатором. Другое дело, что этот конфликт сейчас урегулировать невозможно, поскольку для этого нет воли двух сторон», — указал Ищенко.
Сейчас армянская позиция фактически заключается в том, что Россия должна вмешаться и разгромить азербайджанскую армию, а в Азербайджане заявляют фактически о своей победе, призывая Россию не вмешиваться, хотя 20 лет назад все было наоборот, констатировал политолог.
Поэтому сейчас Россия не может полностью установить мир, как и не может завоевать Армению, Азербайджан, присоединить их к себе и заставить жить дружно, заключил собеседник издания.
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