Он также рассказал, что Кернес намерен принять участие в первой сессии городского совета.
«До 20 декабря Геннадий Адольфович Кернес будет в Харькове. Он проведет сессию», — рассказал Терехов.
Чиновник подчеркнул, что других вариантов в мэрии не рассматривают.
Ранее Кернеса в третий раз избрали мэром Харькова. За него проголосовали более 60% избирателей, что позволило ему одержать победу в первом туре.
В начале сентября градоначальник подхватил COVID-19, состояние его было тяжелым. Его доставили в немецкую клинику «Шаритэ».
Впоследствии его состояние улучшилось. Однако в сети постоянно распространялись слухи о смерти Кернеса.