Мэр Харькова Геннадий Кернес, проходящий курс лечения от коронавируса в Германии, планирует вернуться на Украину до 20 декабря, рассказал его первый зам Игорь Терехов на брифинге 5 ноября

Он также рассказал, что Кернес намерен принять участие в первой сессии городского совета.

«До 20 декабря Геннадий Адольфович Кернес будет в Харькове. Он проведет сессию», — рассказал Терехов.

Коронавирус на Украине: с каждым днём всё ближе к медицинской военной сортировке © AP, Evgeniy Maloletka

Ранее Кернеса в третий раз избрали мэром Харькова. За него проголосовали более 60% избирателей, что позволило ему одержать победу в первом туре.

В начале сентября градоначальник подхватил COVID-19, состояние его было тяжелым. Его доставили в немецкую клинику «Шаритэ».

Впоследствии его состояние улучшилось. Однако в сети постоянно распространялись слухи о смерти Кернеса.