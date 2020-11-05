Ранее Степанов заявил, что ситуация с распространением нового коронавируса на Украине может быть скоро охарактеризована как катастрофическая. Он подчеркнул, что самое тяжелое в плане пандемии еще впереди.
Если исходить из того, что известно об украинской медицине, подчеркнул эксперт, то ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать не просто как «близкой к катастрофе», а как «давно ушедшую за грань катастрофы».
«Там и без коронавируса люди жаловались на то, что медицина отсутствует как таковая. Супрун называли «доктор Смерть» задолго до того, как коронавирус появился. Понятно, что в условиях разрушенной медицины даже любая сезонная вспышка гриппа станет катастрофой. Потому что людей не лечат», — категоричен Ищенко.
Для того чтобы Украина могла эффективно бороться с коронавирусом, нужно как минимум знать точное число койкомест, врачей и медсестер, а этого не знает даже Миздрав, добавил политолог.
Полностью с ответами на вопросы можно ознакомиться здесь.