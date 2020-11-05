Для того чтобы комментировать слова главы Минздрава Украины Максима Степанова относительно ситуации с коронавирусом в стране, нужно точно знать реальные возможности украинской медицины. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Болейте на здоровье. На Украине продают поддельные результаты теста на коронавирус © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Если исходить из того, что известно об украинской медицине, подчеркнул эксперт, то ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать не просто как «близкой к катастрофе», а как «давно ушедшую за грань катастрофы».

«Там и без коронавируса люди жаловались на то, что медицина отсутствует как таковая. Супрун называли «доктор Смерть» задолго до того, как коронавирус появился. Понятно, что в условиях разрушенной медицины даже любая сезонная вспышка гриппа станет катастрофой. Потому что людей не лечат», — категоричен Ищенко.

Для того чтобы Украина могла эффективно бороться с коронавирусом, нужно как минимум знать точное число койкомест, врачей и медсестер, а этого не знает даже Миздрав, добавил политолог.

Полностью с ответами на вопросы можно ознакомиться здесь.