Запад больше не будет легитимировать незаконные политические процессы на Украине так, как это было сделано во время прихода к власти Петра Порошенко после Евромайдана. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Дмитрий Кулеба заявил, что безвизовый режим с Евросоюзом на фоне решения Конституционного суда об отмене ряда антикоррупционных мер не приостановлен, однако без системного решения возникшей проблемы Киев рискует не только визовым вопросом, но и потерей международной поддержки со стороны партнеров.

Эксперт отметил, что действия президента Владимира Зеленского в отношении Конституционного суда предпринимались на Украине не раз, однако они происходили с соблюдением всех юридических процедур.

Он уточнил, что когда до этого увольняли судей, Ющенко увольнял только тех, кого назначали по квоте президента, в то время как Зеленский созывает СНБО и требует от парламента уволить всех судей.

«Человека можно убить красиво, а можно измолотить в фарш дубинкой. Вот Зеленский стоит и молотит КС дубинкой в фарш. Естественно, Запад начинает нервничать. Там столько нарушений норм, что их нельзя не заметить», — указал Ищенко.

Европа не была против того, чтобы Зеленский разогнал этот состав КС, но она требовала от Зеленского, чтобы это было сделано красиво, добавил политолог.

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