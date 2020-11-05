Работать отказались заместитель главы КСУ Сергей Головатый и судьи Олег Первомайский, Виктор Колесник, Василий Лемак, отмечает издание.
По его данным, в начале пленарного заседания Конституционного суда 5 ноября, на котором рассматривался вопрос земельной реформы, эти судьи заявили, что их решение связано с публичным резонансом вокруг работы КСУ, в частности, с публикацией в СМИ проектов его решений.
До нормализации ситуации вокруг работы суда эти судьи считают невозможным рассмотрение конкретных конституционных производств, пишет НВ.
27 октября КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование собственности. Зеленский после этого решил распустить КСУ, однако ЕС и США раскритиковали его решение.
ЕС и США давно призывают украинскую власть начать активно бороться с коррупцией, однако попытки Зеленского взяться за дело серьезно были восприняты ими в штыки. Судя по всему, разгон КСУ сочли узурпацией власти Зеленским.
Глава Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO) Марин Мрчел и президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио призвали Киев не увольнять судей КСУ, и сообщили, что сами разработают для Киева план по борьбе с коррупцией, когда на это появится время.
Решение Зеленского было названо «поспешным», за которым последуют «неблагоприятные, глубокие и долгосрочные последствия» для Украины.
Какие именно будут последствия, не уточнялось, однако позднее стало известно, что одним из шагов Евросоюза может стать отмена «безвиза» для украинцев.