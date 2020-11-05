Судьи Конституционного суда Украины(КСУ), голосовавшие против отмены уголовной ответственности за недостоверное декларирование имущества, отказались принимать участие в работе органа, сообщило издание «Новое время» 5 ноября со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией

Работать отказались заместитель главы КСУ Сергей Головатый и судьи Олег Первомайский, Виктор Колесник, Василий Лемак, отмечает издание.

По его данным, в начале пленарного заседания Конституционного суда 5 ноября, на котором рассматривался вопрос земельной реформы, эти судьи заявили, что их решение связано с публичным резонансом вокруг работы КСУ, в частности, с публикацией в СМИ проектов его решений.

27 октября КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование собственности. Зеленский после этого решил распустить КСУ, однако ЕС и США раскритиковали его решение.

ЕС и США давно призывают украинскую власть начать активно бороться с коррупцией, однако попытки Зеленского взяться за дело серьезно были восприняты ими в штыки. Судя по всему, разгон КСУ сочли узурпацией власти Зеленским.

Глава Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO) Марин Мрчел и президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио призвали Киев не увольнять судей КСУ, и сообщили, что сами разработают для Киева план по борьбе с коррупцией, когда на это появится время.

Решение Зеленского было названо «поспешным», за которым последуют «неблагоприятные, глубокие и долгосрочные последствия» для Украины.

Какие именно будут последствия, не уточнялось, однако позднее стало известно, что одним из шагов Евросоюза может стать отмена «безвиза» для украинцев.