«Пока есть время, попробую, как это с волосами. И не бриться!» — сказал юморист.
Евгений Кошевой — комик, актер «Студии Квартал 95». Побриться налысо ему пришлось в 2001 году, когда в рамках скетча нужно было изобразить Витаса и Александра Розенбаума.
Номер, как это часто бывает в развлекательных программах, так и не увидел свет, а вот на внешнем виде Кошевого оставил неизгладимый отпечаток.
Юморист вспоминает, что волосы тогда просто перестали нормально расти, но в период карантина есть возможность дать им время.
Во вторник, 3 ноября, киевский блогер и волонтер Наталья Юсупова обвинила Кошевого в том, что он «унижает Украину и украинцев». Так женщина оценила шутки комика про свою страну.