Актер «Студии Квартал 95» Евгений Кошевой заявил о кардинальной смене имиджа. Комик решил воспользоваться карантином и отрастить волосы на голове, бороду и усы, пишет Stars.comments.ua 4 ноября

«Пока есть время, попробую, как это с волосами. И не бриться!» — сказал юморист.

Волонтер из Киева обвинила Кошевого в унижении Украины © Facebook, Евгений Кошевой | Facebook, Евгений Кошевой | Перейти в фотобанк Витаса и Александра Розенбаума.

Номер, как это часто бывает в развлекательных программах, так и не увидел свет, а вот на внешнем виде Кошевого оставил неизгладимый отпечаток.

Юморист вспоминает, что волосы тогда просто перестали нормально расти, но в период карантина есть возможность дать им время.

Во вторник, 3 ноября, киевский блогер и волонтер Наталья Юсупова обвинила Кошевого в том, что он «унижает Украину и украинцев». Так женщина оценила шутки комика про свою страну.