Как бы президент Белоруссии Александр Лукашенко не цеплялся за власть, он все равно вынужден будет уйти. Более того, он не сможет передать этот пост своим сыновьям. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Если мы будем готовиться к этой смуте, финансируя абсолютно неэффективные фейковые проекты, управляемые белорусскими спецслужбами, мы получим только негативный результат. Надо работать на опережение», — указал Безпалько.

Политолог добавил, что возможно, России нужно отказаться от создания пророссийских партий в политическом пространстве Белоруссии, которое она никак не может контролировать.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.