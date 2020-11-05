Трудно сказать, что конкретно начнется в Белоруссии после ухода Лукашенко, но наверняка будет какая-то смута, которая отразится в том числе на России, уверен эксперт.
«Если мы будем готовиться к этой смуте, финансируя абсолютно неэффективные фейковые проекты, управляемые белорусскими спецслужбами, мы получим только негативный результат. Надо работать на опережение», — указал Безпалько.
Политолог добавил, что возможно, России нужно отказаться от создания пророссийских партий в политическом пространстве Белоруссии, которое она никак не может контролировать.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.