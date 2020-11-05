Звезда Instagram из Киева, ставшая героиней 4 сезона украинской телепрограммы «От пацанки до барышни», известная огромным количеством пластических операций и непропорциональными скулами Анастасия Покрищук, показала результат переделки в Instagram 4 ноября

Украинская Кардашьян шокировала «голым» постом про собаку - фото © Омович/Инстаграм

«Переделка, кожа натуральная и были это штаны, а стал костюм», — написала блогер.

Несколько дней назад девушка поделилась секретом похудения: «5 дней без нормальных зубов, и ты в идеальной форме». Тогда участница «Пацанок» рассказала подписчикам об очередной «переделке» своего тела.

Однако, какой бы контент девушка не выкладывала в сеть, большинство пользователей все рано интересуется ее непропорционально выдающимися скулами.

«Ты на скулах стаканы ставить можешь?», — спросил и на этот раз один из подписчиков.