Подписчики ожидали увидеть результат еще одной операции, но на этот раз эпатажная блогер продемонстрировала им как перешила свои кожаные брюки.
«Переделка, кожа натуральная и были это штаны, а стал костюм», — написала блогер.
Несколько дней назад девушка поделилась секретом похудения: «5 дней без нормальных зубов, и ты в идеальной форме». Тогда участница «Пацанок» рассказала подписчикам об очередной «переделке» своего тела.
Однако, какой бы контент девушка не выкладывала в сеть, большинство пользователей все рано интересуется ее непропорционально выдающимися скулами.
«Ты на скулах стаканы ставить можешь?», — спросил и на этот раз один из подписчиков.