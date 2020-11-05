Кто из потенциальных хозяек Белого дома наряжается соответственно высокому статусу, а кто не выдерживает критики, рассказала 5 ноября дизайнер Юлия Беляева изданию «Политэксперт»

По ее словам, первая леди США Меланья Трамп, демонстрирующая любовь к моде, «настоящая нью-йоркская принцесса».

При этом, по ее мнению, у супруги Джо Байдена Джилл Байден «образ взрослой женщины-педагога». Правда, стоит отметить, что действующей первой леди подбирать наряды помогают стилисты, а жена кандидата от демократов пока одевается сама.

Супруга Трампа рассказала о болезни сына © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк Дональда Трампа уже записали в иконы стиля, многим запомнились ее небесно-голубые наряды, отметила дизайнер. Мелания Трамп в прошлом фотомодель, и по сей день она задает модные тренды.

Среди плюсов образа Джилл Байден эксперт перечислила приверженность «американскому выдержанному стилю» и экологичность — она не стесняется появляться в одном и том же несколько раз. Это в духе актуальной тенденции на осознанное потребление, подчеркнула Беляева.