Подготовленный Украиной «план совместных шагов» для трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе предполагает самороспуск ДНР и ЛНР, сказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью «РБК-Украина»

«Конечно же, в нашем плане действий мы ставим как условие самороспуск этих формирований», — подчеркнул Резников.

Добить «Минск». Зачем Киев заговорил о роспуске ЛНР и ДНР © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Требования Киева не будут выполнены хотя бы потому, что это не соответствует Минским соглашениям, отмечал политолог Сергей Слободчук.

В данный момент говорить о сближении позиций сторон не приходится, так как Киев не выполняет взятые на себя в рамках Минских соглашений и встреч «нормандской четверки» обязательств.