«Конечно же, в нашем плане действий мы ставим как условие самороспуск этих формирований», — подчеркнул Резников.

Добить «Минск». Зачем Киев заговорил о роспуске ЛНР и ДНР
Добить «Минск». Зачем Киев заговорил о роспуске ЛНР и ДНР
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Киев уже говорил о роспуске ДНР и ЛНР в октябре 2019 года. Тогда эксперты, опрошенные изданием Украина.ру, отмечали, что это говорит о намерении украинской стороны сорвать переговоры, выдвигая заведомо неприемлемые требования.

Требования Киева не будут выполнены хотя бы потому, что это не соответствует Минским соглашениям, отмечал политолог Сергей Слободчук.

В данный момент говорить о сближении позиций сторон не приходится, так как Киев не выполняет взятые на себя в рамках Минских соглашений и встреч «нормандской четверки» обязательств. 