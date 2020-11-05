«Конечно же, в нашем плане действий мы ставим как условие самороспуск этих формирований», — подчеркнул Резников.
Киев уже говорил о роспуске ДНР и ЛНР в октябре 2019 года. Тогда эксперты, опрошенные изданием Украина.ру, отмечали, что это говорит о намерении украинской стороны сорвать переговоры, выдвигая заведомо неприемлемые требования.
Требования Киева не будут выполнены хотя бы потому, что это не соответствует Минским соглашениям, отмечал политолог Сергей Слободчук.
В данный момент говорить о сближении позиций сторон не приходится, так как Киев не выполняет взятые на себя в рамках Минских соглашений и встреч «нормандской четверки» обязательств.