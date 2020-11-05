Как показывает практика, никакие документы, договора и формулировки Конституции не имеют значения для внешней политики. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что по украинским законам запрещено размещение иностранных баз на территории страны, но президент Владимир Зеленский уже развивает сотрудничество с Великобританией на предмет размещения военных объектов в Николаевской области.

«В Конституции Украины тоже записано право любых национальных меньшинств и этнических сообществ на развитие культуры и языка. И что? Суд запретил Зеленскому говорить по-русски», — привел пример Безпалько.

Поэтому что бы там ни написали в Конституции Белоруссии, все это можно одним росчерком пера отменить или просто проигнорировать, заключил политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.