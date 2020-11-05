«Вся либеральная Европа — [президент Франции Эммануэль] Макрон, [канцлер ФРГ Ангела] Меркель, большая часть элит Северной Европы — была на стороне Байдена», — заявил политолог.
По его словам, представители европейских элит полагают, что с Байденом можно установить «нормальный режим евроатлантического сотрудничества».
Тем временем настроенная против Байдена оппозиция в Великобритании или половина элит Южной Европы в случае его победы смирится, но займет позицию «прекращайте нас учить, мы больше не будем так быстренько к вам прислушиваться».
Однако когда речь зайдет о насущных для стран ЕС вопросах, даже те, кто поддерживает Байдена, в случае чего припомнят ему всю подноготную его семьи, заметил Погребинский. Например, «чтобы он заткнулся и не мешал им, например, достроить "Северный поток-2" и так далее», сказал он.
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