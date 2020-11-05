Украинский певец, участник проекта «Танцы со звездами» Олег Винник рассказал, как изменилось его тело после перенесенного коронавируса, пишет «РБК-Украина» 5 ноября

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«Появились чувства, которых раньше не было. Например, я начал по-другому ощущать свое тело. Мышцы стали гораздо легче. За время участия в "Танцах со звездами" и в период болезни в совокупности я потерял 10 килограммов», — сказал артист.

Пара Олега Винника и двукратной чемпионки мира 2006 года по бальным танцам Алены Шоптенко покинула проект после 6 эфира. Они пропустили два выпуска и согласно правилам шоу должны были выбыть из состязания. В качестве исключения организаторы позволили паре вернуться, но Винник отказался.

Олег Винник — украинский певец, композитор и автор песен. В европейских странах, таких как Германия, Австрия и Швейцария, широко известен как исполнитель главных ролей популярных мюзиклов под сценическим именем OLEGG.