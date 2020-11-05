Ведущий Первого канала Иван Ургант предложил определить президента США по итогам спортивного состязания. Подробнее о методе он рассказал 4 ноября в эфире программы «Вечерний Ургант»

«Упорная борьба между кандидатами в президенты США… Несколько раз сменился лидер президентской гонки. И вот недавно уже Конституционный суд США совместно с Верховным судом решили, что если будет равное количество голосов, к кандидатам в финале приезжает Дмитрий Нагиев и они на палках, как в "Больших гонках", должны забираться в гору, и кто быстрее, тот и станет президентом США», — пошутил ведущий.

«По крайней мере, это будет честно», — поддержал его соведущий передачи Дмитрий Хрусталев.

Странные афроамериканцы ворвались в эфир украинского ТВ и взорвали сеть — видео © Скриншот телеканал Украина 24 Джозеф Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

Ведется подсчет голосов. Исход президентских выборов решат несколько штатов, в которых количество сторонников Республиканской и Демократической партий примерно одинаково.

На фоне выборов в некоторых городах США произошли потасовки, в столице несколько человек получили ножевые ранения неподалёку от президентской резиденции.