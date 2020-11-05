Анастасия Шульженко, прославившаяся романом с мужем певицы Наташи Королевой стриптизером Сергеем Глушко, рассказала о новом знакомстве, которое оказалось для нее очень приятным, о чем девушка написала у себя в Instagram 5 ноября

«Совсем недавно познакомилась с Венцеславом Венгржановским (участником "Дома-2" — ред.), приятно удивлена. Оказывается, очень начитанный, эрудированный молодой человек, с которым интересно вести беседу!», — написала о знакомстве Шульженко.

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«Это жесть, у дна есть дно», «Вы подходите друг к другу», «Постельный режим вроде вчера был с медом и чаем? Или всё так быстро прошло, сегодня снова в бой? Цирк да и только», «Может, антисекс попить? Сх***ле ещё и на Венца глаз положила?! Тарзана мало?», — написали пользователи.

Отзыв о встрече с Шульженко появился и на странице Венгржановского. Он написал, что девушку незаслуженно травят СМИ и призвал подписчиков не верить злым языкам.

Венцеслав Венгржановский — одиозный участник «Дома-2», которого чаще всего в СМИ называют фриком. Известно, что мужчина 4 раза был женат, утверждал, что владеет черной магией. Периодически в разных источниках появляется информация о психических заболеваниях Венгржановского.