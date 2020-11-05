«Совсем недавно познакомилась с Венцеславом Венгржановским (участником "Дома-2" — ред.), приятно удивлена. Оказывается, очень начитанный, эрудированный молодой человек, с которым интересно вести беседу!», — написала о знакомстве Шульженко.
Буквально за несколько дней до этого она намекала подписчикам, что заразилась коронавирусом и пока будет соблюдать постельный режим, о чем пользователи, конечно, вспомнили.
«Это жесть, у дна есть дно», «Вы подходите друг к другу», «Постельный режим вроде вчера был с медом и чаем? Или всё так быстро прошло, сегодня снова в бой? Цирк да и только», «Может, антисекс попить? Сх***ле ещё и на Венца глаз положила?! Тарзана мало?», — написали пользователи.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Не так давно познакомился с очень интересной, доброй и милой девушкой @anastasiya.shulzhenko, которую совершенно незаслуженно травят в СМИ. Хочу сказать одно-не стоит верить всему, что пишут.. думайте своей головой и имейте свое мнение. #тарзан #королева #скандал #сми #анастасияшульженко #пустьговорят #прямойэфир #насамомделе #венц #венцеславвенгржановский
Отзыв о встрече с Шульженко появился и на странице Венгржановского. Он написал, что девушку незаслуженно травят СМИ и призвал подписчиков не верить злым языкам.
Венцеслав Венгржановский — одиозный участник «Дома-2», которого чаще всего в СМИ называют фриком. Известно, что мужчина 4 раза был женат, утверждал, что владеет черной магией. Периодически в разных источниках появляется информация о психических заболеваниях Венгржановского.