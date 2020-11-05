Заранее предсказать решение американских властей в ситуации глобального кризиса нельзя, но исходя из прежней политики и заявлений кандидатов в президенты можно предположить, какой будет их реакция. Об этом рассказал политический обозреватель МИА «Росссия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

«Байден предлагает обострять, Трамп предлагает замыкаться. Хотя и он в ходе своего президентства пытался кое-где обострять, хоть и позиционировал себя как изоляционист», — отметил Ищенко.

«Нам надо готовиться к войне». Китайский эксперт об итоге выборов в США для его страны и РФ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Однозначно утверждать, каким будет решение американских властей, нельзя, подчеркнул Ищенко. Тем более что еще неизвестно, кто из кандидатов займет президентское кресло.

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