«Байден предлагает обострять, Трамп предлагает замыкаться. Хотя и он в ходе своего президентства пытался кое-где обострять, хоть и позиционировал себя как изоляционист», — отметил Ищенко.
При этом технологически Америка может себе позволить как замкнуться на своих проблемах, так и участвовать в чужих конфликтах, сказал политолог.
Однозначно утверждать, каким будет решение американских властей, нельзя, подчеркнул Ищенко. Тем более что еще неизвестно, кто из кандидатов займет президентское кресло.
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