Армения будет искать помощи и содействия союзников и соседей по ситуации в Нагорном Карабахе, но в битве за Карабах страна должна рассчитывать только на свои силы, сказал замглавы армянского МИД Шаварш Кочарян. Его слова приводит «Интерфакс» 5 ноября

«Решение проблемы находится на поле боя. Это истина, которая для всех нас очевидна. В зависимости от наших предстоящих успехов в скором времени все существенно изменится», — цитирует агентство Кочаряна

Карабахская пауза © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Он отметил, что при этом Ереван все же должен стремиться получить максимальное содействие от своих соседей и союзников.

Министерство обороны Азербайджана 27 сентября начало военную операцию по всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Армения назвала это нападением на Нагорно-Карабахскую республику (НКР).

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение.

В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о полной поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе. При этом Россия, США и Франция призвали стороны прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.

В данный момент события на театре военных действий развиваются неблагоприятно для Карабаха, армию которого теснят по всем направлениям.

Как отмечал политолог Геворг Мирзаян в комментарии изданию Украина.ру, в этом виноват премьер Пашинян, который вместо решительных действий по защите населенной армянами непризнанной республики ограничивается популистской риторикой.