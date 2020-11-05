Украинская рэп-исполнительница Аlyona Аlyona рассказала журналистам, как до того, как стать звездой, ей приходилось работать коллектором, заставляя людей погашать долги, пишет Gordon.ua 5 ноября

«Тяжелая была работа, когда я работала телефонным коллектором. Я каждый вечер приезжала с работы и бухала — какой-то BeerMix пила, потому что так было трудно», — поделилась артистка.

«Люблю вкусненьких»: украинская исполнительница рассказала, что ищет мужчину © Instagram, Аlyona Аlyona

Помимо коллекторства за спиной у девушки работа воспитательницей в детском саду, где зарплата составляла 5 тыс. грн (13 тыс. руб.). Сейчас, рассказала исполнительница, ее месячный доход составляет 1-1,5 тысячи долларов (77-116 тыс. руб.).

На данный момент Аlyona Аlyona включена в список самых интересных новых исполнителей из Европы по версии The New York Times.