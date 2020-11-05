«Тяжелая была работа, когда я работала телефонным коллектором. Я каждый вечер приезжала с работы и бухала — какой-то BeerMix пила, потому что так было трудно», — поделилась артистка.
По словам певицы, ей приходилось представляться вымышленными именами, чтобы сохранить свою безопасность. Позже, когда девушка уже стала известной, ей предложили рекламировать услуги микрокредитования, от чего, по ее словам, она категорически отказалась.
Помимо коллекторства за спиной у девушки работа воспитательницей в детском саду, где зарплата составляла 5 тыс. грн (13 тыс. руб.). Сейчас, рассказала исполнительница, ее месячный доход составляет 1-1,5 тысячи долларов (77-116 тыс. руб.).
На данный момент Аlyona Аlyona включена в список самых интересных новых исполнителей из Европы по версии The New York Times.