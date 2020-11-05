«Разве не смешно, что эти старички, дедушки представляли американскую политику и борьбу? Этот дедушка (Байден. — Ред.) иногда приезжает и не знает, куда приехал, путает жену с кем-то еще… И Трамп, который рекомендует внутрь принять антисептик… Это же позор великой страны!» — заявил политолог.
Погребинский рассказал, что восхищается многими представителями американской культуры — в том числе высоко ценит произведения Эрнеста Хемингуэя, Уильяма Фолкнера, Джона Дос Пассоса и других писателей.
При этом оба кандидата, по словам эксперта, нацелены на прошлое: Байден заявлял, что хочет вернуться к временам Барака Обамы, а Трамп — к Рональду Рейгану.
Несмотря на то, что с прошлым связаны важные для американской культуры моменты, сейчас американцам нужен кандидат, «который показал бы им направление будущего», рассказал Погребинский.
Полностью интервью можно прочитать здесь.