Судя по политической обстановке в стране, граждане США дискредитировали себя как великую нацию. Об этом сказал украинский политолог Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

«Разве не смешно, что эти старички, дедушки представляли американскую политику и борьбу? Этот дедушка (Байден. — Ред.) иногда приезжает и не знает, куда приехал, путает жену с кем-то еще… И Трамп, который рекомендует внутрь принять антисептик… Это же позор великой страны!» — заявил политолог.

Погребинский рассказал, что восхищается многими представителями американской культуры — в том числе высоко ценит произведения Эрнеста Хемингуэя, Уильяма Фолкнера, Джона Дос Пассоса и других писателей.

Ошибочка вышла: Байден перепутал своих родственников © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Барака Обамы, а Трамп — к Рональду Рейгану.

Несмотря на то, что с прошлым связаны важные для американской культуры моменты, сейчас американцам нужен кандидат, «который показал бы им направление будущего», рассказал Погребинский.

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