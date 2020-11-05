На сцене киевского концертного зала Stereo Plaza на музыкальный марафон собрались группа BRUTTO, лидером которой является бывший фронтмен «Ляписа Трубецкого» Сергей Михалок, Kozak System, «Друга Рiка», «СКАЙ» и другие.
«Он (марафон. — Ред.) посвящен двум народам, которые остаются верными своему сердцу, многовековой дружбе и стремлению свободы», — заявили организаторы.
Хедлайнером мероприятия выступил белорус Михалок, проживающий на Украине и придерживающийся националистических взглядов. Совсем недавно экс-лидер «Ляписа» получил звание Заслуженного артиста Украины от президента Владимира Зеленского.
Для концерта «Мы вместе» музыкант придумал свой слоган: «Прыгай Выше Неба! Слава Украине! Жыве Беларусь!», который и опубликовал в соцсетях.
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Похожий лозунг с призывом к тому же действию «кто не скачет, тот москаль» на Украине звучит регулярно со времен Майдана 2014 года.