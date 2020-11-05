Министерство культуры и информационной политики Украины организовало концерт «Мы вместе», посвященный единению двух братских народов - украинского и белорусского. О мероприятии рассказал экс-лидер группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок у себя в Instagram 5 ноября

Фанаты подвергли жесткому хейту Олю Полякову за дружбу с «пророссийским» Киркоровым © РИА Новости, Валерий Левитин | Перейти в фотобанк Сергей Михалок, Kozak System, «Друга Рiка», «СКАЙ» и другие.

«Он (марафон. — Ред.) посвящен двум народам, которые остаются верными своему сердцу, многовековой дружбе и стремлению свободы», — заявили организаторы.

Хедлайнером мероприятия выступил белорус Михалок, проживающий на Украине и придерживающийся националистических взглядов. Совсем недавно экс-лидер «Ляписа» получил звание Заслуженного артиста Украины от президента Владимира Зеленского.

Для концерта «Мы вместе» музыкант придумал свой слоган: «Прыгай Выше Неба! Слава Украине! Жыве Беларусь!», который и опубликовал в соцсетях.

Похожий лозунг с призывом к тому же действию «кто не скачет, тот москаль» на Украине звучит регулярно со времен Майдана 2014 года.