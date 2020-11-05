Вне зависимости от итогов выборов та часть общества США, кандидат которой проиграет, будет считать, что ее обманули и президент ненастоящий. Об этом заявил в интервью Украина.ру украинский политолог Михаил Погребинский

Не все так однозначно: кто лучше для России и Украины, Трамп или Байден? Мнение экспертов © REUTERS, Edgard Garrido

«Царь ненастоящий», — это уже из "Иван Васильевич меняет профессию". Соответственно, это будет поддерживать в обществе атмосферу напряжения, недоверия», — сказал Погребинский.

Кто бы ни стал президентом по итогам подсчета голосов и разбирательств в суде, ему не удастся преодолеть этот раскол, отметил эксперт. Кроме того, «оба [кандидата] — это люди прошлого», у американцев не было «хорошего выбора», подчеркнул он.

Полностью интервью можно прочитать здесь.