По словам Погребинского, легитимность нынешних выборов в США минимальна, поскольку та часть, кандидат которой проиграл, будет считать, что ее обманули. Из-за этого обострения раскола в обществе не избежать, подчеркнул он.
«Царь ненастоящий», — это уже из "Иван Васильевич меняет профессию". Соответственно, это будет поддерживать в обществе атмосферу напряжения, недоверия», — сказал Погребинский.
Кто бы ни стал президентом по итогам подсчета голосов и разбирательств в суде, ему не удастся преодолеть этот раскол, отметил эксперт. Кроме того, «оба [кандидата] — это люди прошлого», у американцев не было «хорошего выбора», подчеркнул он.
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