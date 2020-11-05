По ее информации, взлом осуществил 34-летний мужчина 3 ноября взломал защиту и получил доступ к информации, хранящейся в компьютерной сети Минского горисполкома. Он был задержан на месте преступления.
«При изучении его мобильного телефона получены данные, свидетельствующие об активном участии задержанного в несанкционированных массовых мероприятиях, происходящих на территории столицы с 9 августа этого года», — говорится в сообщении.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан знакомый хакера, причастный к взлому компьютерной сети столичной мэрии.
Он также участвовал в несанкционированных митингах в Минске. У него дома были обнаружены «огнестрельное оружие, патроны, бронежилет, каски, мечи, радиостанции и листовки с призывами к забастовке».
В Белоруссии после выборов президента в августе не утихают массовые беспорядки и протестные акции.
По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.
Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.
Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.
Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.
США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.
По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.