Следственный комитет Белоруссии открыл уголовное дело по факту взлом компьютерной системы Минского городского исполкома, двое злоумышленников задержаны, сообщила пресс-служба СК 5 ноября

По ее информации, взлом осуществил 34-летний мужчина 3 ноября взломал защиту и получил доступ к информации, хранящейся в компьютерной сети Минского горисполкома. Он был задержан на месте преступления.

«При изучении его мобильного телефона получены данные, свидетельствующие об активном участии задержанного в несанкционированных массовых мероприятиях, происходящих на территории столицы с 9 августа этого года», — говорится в сообщении.

Он также участвовал в несанкционированных митингах в Минске. У него дома были обнаружены «огнестрельное оружие, патроны, бронежилет, каски, мечи, радиостанции и листовки с призывами к забастовке».

В Белоруссии после выборов президента в августе не утихают массовые беспорядки и протестные акции.

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.