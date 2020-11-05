Выборы в США продемонстрировали, что мнение большинства населения страны игнорируется и США не могут претендовать на звание демократической державы. Об этом украинский политолог Михаил Погребинский рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Решает все deep state — глубинное государство, — которое фактически игнорирует мнение большинства населения… Две трети населения против "победившего" президента, причем неважно какого», — объяснил политолог.

Погребинский рассказал, что будет с Донбассом, если к власти в США придет Байден © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Джо Байден, «это будет замечательная демонстрация сталинского принципа — не важно, как голосуют, важно, кто считает». Он подчеркнул, что в ряде штатов подсчеты велись втемную, и «всем понятно, что это липа».

Также, отметил эксперт, шансов доказать возможный факт фальсификации голосов за Байдена в суде мало.

При этом, как рассказал Погребинский, выборы трудно назвать демократическими еще и потому, что «давление со стороны 90% средств массовой информации, а также социальных сетей было на стороне одного из кандидатов» (Байдена. — ред.).

Полностью интервью можно прочитать здесь.