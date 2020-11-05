«Решает все deep state — глубинное государство, — которое фактически игнорирует мнение большинства населения… Две трети населения против "победившего" президента, причем неважно какого», — объяснил политолог.
По словам Погребинского, если президентом по итогам подсчета голосов станет Джо Байден, «это будет замечательная демонстрация сталинского принципа — не важно, как голосуют, важно, кто считает». Он подчеркнул, что в ряде штатов подсчеты велись втемную, и «всем понятно, что это липа».
Также, отметил эксперт, шансов доказать возможный факт фальсификации голосов за Байдена в суде мало.
При этом, как рассказал Погребинский, выборы трудно назвать демократическими еще и потому, что «давление со стороны 90% средств массовой информации, а также социальных сетей было на стороне одного из кандидатов» (Байдена. — ред.).
Полностью интервью можно прочитать здесь.