Белорусские анархисты намерены провести акцию против президента республики Александра Лукашенко, который должен принять участие в церемонии запуска новых станций минского метрополитена. О планах радикалов рассказали 5 ноября местные оппозиционные Telegram-каналы

Дмитрий Болкунец: «Лукашенко — идеальное оружие США против России» © РИА Новости, Владимир Трефилов

Оппозиционеры готовятся к тому, что церемонию открытия посетит Лукашенко, обещая главе государства «теплый прием». В частности, анархисты из группы «Прамень» (бел. «Луч») призывают метростроевцев, которых позовут на мероприятие, встретить президента криками «Уходи».

«Ничего сложного, одно слово, которое будем эхом разноситься по подземным туннелям!» — говорится в публикации леворадикалов.

Их поддержал координирующий протесты Telegram-канал НЕХТА, пригласив всех желающих спустится в метро и пожелать Лукашенко «приятной поездки в ад».

Также в интернете опубликован коллаж с анонсом акции, озаглавленная «Проводим деда в дьявольский тоннель».

Протесты в Белоруссии продолжаются уже четвертый месяц, после того, как Александр Лукашенко одержал убедительную победу на президентских выборах 9 августа. Одна из последних инициатив оппозиции — ультиматум с обещанием всеобщей забастовки — успеха не имела, власти заявили, что все крупнейшие предприятия страны продолжают работу в штатном режиме.