Ранее было объявлено, что в столице Белоруссии 6 ноября будет запущен первый участок третьей ветки метро, состоящий из станций «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».
Оппозиционеры готовятся к тому, что церемонию открытия посетит Лукашенко, обещая главе государства «теплый прием». В частности, анархисты из группы «Прамень» (бел. «Луч») призывают метростроевцев, которых позовут на мероприятие, встретить президента криками «Уходи».
«Ничего сложного, одно слово, которое будем эхом разноситься по подземным туннелям!» — говорится в публикации леворадикалов.
Их поддержал координирующий протесты Telegram-канал НЕХТА, пригласив всех желающих спустится в метро и пожелать Лукашенко «приятной поездки в ад».
Также в интернете опубликован коллаж с анонсом акции, озаглавленная «Проводим деда в дьявольский тоннель».
Протесты в Белоруссии продолжаются уже четвертый месяц, после того, как Александр Лукашенко одержал убедительную победу на президентских выборах 9 августа. Одна из последних инициатив оппозиции — ультиматум с обещанием всеобщей забастовки — успеха не имела, власти заявили, что все крупнейшие предприятия страны продолжают работу в штатном режиме.