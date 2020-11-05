Протестующие владельцы автомобилей с европейской регистрацией, которых на Украине принято называть «евробляхерами», перекрыли улицу Грушевского от Рады до стадиона «Динамо». Об этом 5 ноября сообщает «Политика страны» в Telegram

Проезд, которые перекрыли протестующие, ведёт в правительственный квартал, где расположены Рада и Кабмин. Отмечается, что автомобили депутатов не могу покинуть парламент.

«Утром митингующие на автомобилях с иностранной регистрацией требовали, чтобы до часу дня был рассмотрен новый законопроект по растаможке», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что между «евробляхерами» и полицией произошла потасовка. Протестующие хотели пронести автомобильные покрышки к Раде. Полиция их забрала.

«Евробляхеры» с потерями блокируют Верховную Раду © Украина.Ру

В ноябре 2018 Рада внесла изменения в Таможенный кодекс, которыми повысили штрафы за незаконное использование автомобиля с иностранной регистрацией.

Активисты требуют, чтобы парламент принял законопроект, который предусматривает, что с 1 января 2021 при ввозе автомобиля с европейской регистрацией, от уплаты НДС освобождаются участники и ветераны войны в Донбассе.

Также речь идет об автобусах, легковых и грузовых автомобилях, масса которых не превышает 3,5 тонны. Кроме того, проект меняет принципы растаможивания в части возрастного коэффициента.