Миру уже поздно готовиться к «жесткому приземлению» по итогам глобального кризиса, заявил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Эксперт отметил, что вне зависимости от исхода выборов раскол в США «начался не сейчас и закончится не сейчас».

По его словам, властям всех государств стоит понимать, что произойдет в ближайшем будущем, и накапливать ресурсы, но это не может гарантировать стабильность.

Ищенко объяснил, что будет с Россией и всем миром, если произойдет крах доллара © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

При этом определить, кому удастся лучше отреагировать на кризис, можно будет только на практике, «вскрытие покажет», добавил Ищенко.

В условиях мировой политической нестабильности для каждой страны «все будет зависеть от того, насколько реагирование системы управления на неожиданные обстоятельства будет оперативным и адекватным», подчеркнул он.

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