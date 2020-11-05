Эксперт отметил, что вне зависимости от исхода выборов раскол в США «начался не сейчас и закончится не сейчас».
По его словам, властям всех государств стоит понимать, что произойдет в ближайшем будущем, и накапливать ресурсы, но это не может гарантировать стабильность.
Обстановка в каждой стране на фоне кризиса будет зависеть от того, насколько они уже на данный момент являются богатыми и устойчивыми.
При этом определить, кому удастся лучше отреагировать на кризис, можно будет только на практике, «вскрытие покажет», добавил Ищенко.
В условиях мировой политической нестабильности для каждой страны «все будет зависеть от того, насколько реагирование системы управления на неожиданные обстоятельства будет оперативным и адекватным», подчеркнул он.
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