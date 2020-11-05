Александр Лось, возглавлявший «Антонов» с начала июня 2020 года, а до этого — вице-президент по производству и главный конструктор ГП, подал в отставку по собственному желанию, которую «Укроборонпром» принял 4 ноября.
До этого был уволен прежний директор компании Александр Донец. Суд решил, что руководство «Укроборонпрома» отправило Донца в отставку с нарушением закона.
Кадровая чехарда в «Антонове» продолжается с 2016 года, когда сократили должность генерального конструктора.
Занимавший этот пост Дмитрий Кива уехал в Азербайджан, где ему предоставили возможность реализовывать свои проекты.
Кива разрабатывал военно-транспортный самолет Ан-70, пассажирский самолет Ан-148 и Ан-158, региональный пассажирский самолет Ан-140, военно-транспортный самолет Ан-178.