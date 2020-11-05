Украинская певица Оля Полякова в аэропорту города Дубаи, куда она приехала с выступлением, обняла российского певца Филиппа Киркорова, за что «получила» от поклонников за «неправильные» взгляды. Видео встречи исполнителей опубликовано на фан-странице певицы в Instagram 4 ноября

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«Какая символичная встреча в Дубаи в День народного единства», — подписана публикация в сети Поляковой.

При этом помимо надписи, видео украшено двумя флагами — России и Украины. Фанаты и отдельные украинские СМИ назвали такое поведение недопустимым, а дружбу с Киркоровым опасной.

Российский певец тоже поделился с поклонниками видео встречи с Поляковой с очень похожим комментарием: «Какая символическая встреча в Дубае на День народного единства! Воссоединение!», а организаторы концерта назвали выступление двух звезд «Лучшим шоу России и Украины на одной сцене».