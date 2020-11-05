Звезды прибыли на общий концерт, где Киркоров решил устроить своей коллеге приятную встречу с цветами и бенгальскими огнями. Мероприятие выпало на российский праздник День народного единства, в чем украинская исполнительница увидела символизм.
«Какая символичная встреча в Дубаи в День народного единства», — подписана публикация в сети Поляковой.
При этом помимо надписи, видео украшено двумя флагами — России и Украины. Фанаты и отдельные украинские СМИ назвали такое поведение недопустимым, а дружбу с Киркоровым опасной.
Российский певец тоже поделился с поклонниками видео встречи с Поляковой с очень похожим комментарием: «Какая символическая встреча в Дубае на День народного единства! Воссоединение!», а организаторы концерта назвали выступление двух звезд «Лучшим шоу России и Украины на одной сцене».