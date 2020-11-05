«Именно мировой товарооборот, а не внутриамериканское производство обеспечивает ценность доллара. Поэтому я полагаю, что весь мир будет каким-то образом искать способ удержать доллар до тех пор, пока не будет полностью подготовлена его замена в мировом товарообороте», — заявил эксперт.
Вассерман также отметил, что экономическая программа демократов «крайне разрушительна и для самих США, и для всего мира». Он сообщил, что уже давно опубликовал десятки аналитических статей с объяснением фундаментальных причин, приводящих к таким катастрофическим результатам.
Кроме того, существует опасность, что США для решения экономических проблем захотят обострить обстановку в том или ином регионе, поскольку «лучшим лекарством служит маленькая победоносная война», добавил Вассерман.
При этом он заметил, что у США не так уж много возможностей, чтобы эта война была «маленькой и победоносной».
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