Возможные глобальные катаклизмы на фоне итогов выборов в США могут ослабить курс доллара, но в интересах всех участников рынка удерживать его на приемлемом уровне. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

«Именно мировой товарооборот, а не внутриамериканское производство обеспечивает ценность доллара. Поэтому я полагаю, что весь мир будет каким-то образом искать способ удержать доллар до тех пор, пока не будет полностью подготовлена его замена в мировом товарообороте», — заявил эксперт.

Вассерман также отметил, что экономическая программа демократов «крайне разрушительна и для самих США, и для всего мира». Он сообщил, что уже давно опубликовал десятки аналитических статей с объяснением фундаментальных причин, приводящих к таким катастрофическим результатам.

Украина озвучила официальную позицию по выборам в США © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

При этом он заметил, что у США не так уж много возможностей, чтобы эта война была «маленькой и победоносной».

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