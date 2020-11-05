В случае победы в США кандидата от демократов Джо Байдена глобальный экономический кризис обострится до предела, заявил Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Вассерман сказал, что не доверяет результатам подсчета голосов в штатах, которые контролируют демократы, по его словам, «от них за версту разит липой».

При этом он обращает внимание на то, что в экономическом плане программа Демократической партии крайне разрушительна и для самих США, и для всего мира.

«Считаю нужным предупредить, что если демократам все-таки удастся пропихнуть свою липу, это приведет к усугублению нынешнего глобального экономического кризиса до такой степени, что еще до того, как дуэт "Байден-Альцгеймер" окончательно уступит место вице-президенту Харрис, рухнет вся мировая экономика», — рассказал эксперт.

Американские выборы как промежуточный финиш © AP, Ted S. Warren

По его мнению, демократы «не остановятся ни перед чем в своем стремлении провести свою программу любой ценой».

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