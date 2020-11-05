Польша, страны Балтии и Украина в случае краха США будут вести себя на внешней арене в зависимости от того, какую модель поведения их власти сочтут наиболее оптимальной. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: Мир не может подготовиться к жесткому приземлению США по итогам кризиса © РИА Новости, Нина Зотина Дональда Трампа стал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Однако победитель пока не назван: в нескольких ключевых штатах еще не завершился подсчет голосов. Трамп уже заявил о своей победе, обвинил в Байдена в попытке «украсть выборы» и подал иск с требованием пересчитать голоса в ряде штатов.

Несмотря на то что раскол в Америке наблюдался весь текущий год и было понятно, что он непреодолим, поляки и прибалты пытались проявлять активность на международной арене, отметил эксперт.

Украина же, по его мнению, была погружена в свои внутренние проблемы, и ей было не до внешней активности.

«Так что здесь тоже возможно и одно, и другое решение. Зачастую это будет зависеть не столько от внутриполитической ситуации в этих государствах или международных событий, а от того, какую манеру реагирования управленческий аппарат этих стран сочтет более эффективной. Но это не значит, что сама манера реагирования будет более эффективной. Просто они могут посчитать ее таковой», — указал Ищенко.

Что касается Турции, добавил политолог, то ее нельзя назвать русофобской страной, просто она отстаивает свои интересы, которые не всегда совпадают с интересами России.

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