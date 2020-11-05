Юморист и муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин ведет активную жизнь в социальных сетях, где открыто делится личной информацией. Львиная часть постов звезды посвящена детям близнецам Гарри и Лизе, и именно на страницу юмориста часто ссылаются медиа в своих статьях, но артист обвинил журналистов в «придумывании» фактов у себя в Instagram 5 ноября

Отношения Галкина и Пугачевой за последние несколько месяцев несколько раз становились поводом для сплетен. Поклонники обсуждали информацию о том, что супруги ссорятся и хотят развестись, что юморист и певица позже публично опровергли. Однако интерес к необычному звездному семейству все не утихает, что порождает все новые и новые слухи.

«Вчера на съёмках с Кристиной Орбакайте посмеялись над очередной порцией нелепого вранья про нашу семью в прессе. Уж сколько лет про себя читаем, но до сих пор удивляемся, как хватает наглости на пустом месте ради хайпа и цитируемости сочинять небылицы об отношениях внутри семьи», — написал Галкин.

Обвиняемый в покушении на Киркорова признался, что его нанял Галкин © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Instagram.

«Вот читаю и не знаю, о чем речь?», «Только что читала про ревность и обиду в семье вашей», «А я и не слышала, поди записали Кристину в ваши любовницы», — прокомментировали подписчики.

Примечательно, что точно такой же пост выложила и Орбакайте, но ее подписчики больше внимания уделили внешности певицы. По мнению пользователей, 49-летняя исполнительница слишком молодо выглядит для своего возраста.