Отношения Галкина и Пугачевой за последние несколько месяцев несколько раз становились поводом для сплетен. Поклонники обсуждали информацию о том, что супруги ссорятся и хотят развестись, что юморист и певица позже публично опровергли. Однако интерес к необычному звездному семейству все не утихает, что порождает все новые и новые слухи.
«Вчера на съёмках с Кристиной Орбакайте посмеялись над очередной порцией нелепого вранья про нашу семью в прессе. Уж сколько лет про себя читаем, но до сих пор удивляемся, как хватает наглости на пустом месте ради хайпа и цитируемости сочинять небылицы об отношениях внутри семьи», — написал Галкин.
И главная особенность таких публикаций — отсутствие первоисточника, написал артист у себя в Instagram.
«Вот читаю и не знаю, о чем речь?», «Только что читала про ревность и обиду в семье вашей», «А я и не слышала, поди записали Кристину в ваши любовницы», — прокомментировали подписчики.
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Вчера на съёмках с @orbakaite_k посмеялись над очередной порцией нелепого вранья про нашу семью в прессе. Уж сколько лет про себя читаем, но до сих пор удивляемся, как хватает наглости на пустом месте ради хайпа и цитируемости сочинять небылицы об отношениях внутри семьи. Главная особенность таких «новостей», ссылающихся якобы на наши же слова, — вы никогда не найдёте первоисточник, где же и когда это было сказано.
Примечательно, что точно такой же пост выложила и Орбакайте, но ее подписчики больше внимания уделили внешности певицы. По мнению пользователей, 49-летняя исполнительница слишком молодо выглядит для своего возраста.