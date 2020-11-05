Украинская модель Арина Любителева, которая после участия в предыдущем сезоне шоу «Топ-модель» прошла на «Супер топ-модель по-украински», заставила зрителей программы задуматься о близости отношений между девушками своим новым постом в Instagram 4 ноября

Украинская модель высмеяла завистливых подписчиков © im.arinari

Так модель прокомментировала фото, на котором ее целует другая участница шоу Марго Верховцева, на что подписчики отреагировали очень эмоционально.

«Кому горько кричать? У вас там шо, шведская семья чи шо?», «Стоп что!? Правда что-ли?», — написали пользователи.

Ранее Любителевой приписывали отношения с украинским ведущим Сергеем Никитюком, но сама модель утверждала, что встречается с музыкантом группы Imagine Dragons басистом Беном МакКи.

За несколько дней до публикации Любителевой другая участница «Топ модели» Настя Леухина открыто призналась в бисексуальной ориентации и симпатии все к той же Марго Верховцевой.